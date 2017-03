Marinha abre concurso para admissão de praças

A Marinha abriu concurso para a categoria de praças em regime de contrato. O concurso destina-se a cidadãos portugueses com idades entre os 18 e os 24 anos que poderão candidatar-se online, até ao dia 05 de abril.

As áreas a que os jovens, que deverão ter no mínimo o 9º ano de escolaridade, poderão concorrer são: Administrativos (L); Comunicações (C); Condutores mecânicos de automóveis (V); Eletromecânicos (EM); Manobras (M); Operações (OP); Taifa — Cozinheiros (TFH); Taifa — Despenseiros (TFD); Taifa — Padeiros (TFP); e Técnicos de armamento (TA).

Todas as informações estão disponíveis na página do recrutamento da Marinha ou através do número 800 20 46 35.