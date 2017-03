Núcleo de Estudantes da UMa realiza iniciativas para estudantes e profissionais da psicologia

Núcleo de Estudantes de Psicologia da Universidade da Madeira (NEPUMa), vai realizar, nos dias 21 de março e 04 de abril, uma conferência e um workshop, destinados a estudantes e profissionais da área da psicologia.

A conferência vai decorrer entre as 18h00 e as 19h00, no anfiteatro 6, no Campus da Penteada, e será proferida pela Profa. Doutora Dora Pereira, docente da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa, que irá abordar o tema “Vinculação ao Longo da Vida”.

Por sua vez, o workshop subordinado ao tema da “Violência no Namoro” terá lugar no dia 04 de abril, a partir das 18h00, na Sala 15, do Campus da Penteada, e será conduzido pela Prof. Doutora Alda Portugal, docente da Faculdade de Artes e Humanidades.

A participação em cada uma das iniciativas é livre.