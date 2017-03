SRIAS assegura financiamento do Programa de Emergência Alimentar

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, irá celebrar 12 Acordos de Cooperação, na modalidade de Apoio Eventual, com as entidades parceiras do Programa Regional de Emergência Alimentar no valor de aproximadamente 1,3 milhões de euros.

O montante da comparticipação assegura o funcionamento e a prossecução do programa alimentar junto de agregados familiares de baixos rendimentos residentes nos 11 concelhos da região autónoma.

Lembrar que em 2016, mais de 4 mil cidadãos foram apoiados pelo programa.

O Programa Regional de Emergência Alimentar é desenvolvido pela SRIAS, através do ISSM, em parceria com a ADENORMA – Associação para o Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira, Associação Santana Cidade Solidária, Causa Social – Associação para a Promoção da Cidadania, Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, Centro Social e Paroquial de Santo António, Centro Social e Paroquial de São Bento, Fundação João Pereira, Fundação Mário Miguel, Santa Casa da Misericórdia da Calheta, Santa Casa da Misericórdia de Machico, Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz e Santa Casa de Misericórdia do Funchal.

A celebração dos Acordos de Cooperação foi autorizada pelo Conselho de Governo, reunido em plenário, quinta-feira, 16 de março de 2017.