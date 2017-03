UMa e Secretaria da Inclusão promovem a Igualdade de Género e Cidadania

O Reitor da Universidade da Madeira (UMa), Professor Doutor José Carmo, e a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Dra. Rubina Leal, assinam amanhã, dia 08 de março, às 12 horas, na sala do Pátio I, no Colégio dos Jesuítas, o Regulamento do Concurso Igualdade de Género e Cidadania.

O Concurso destina-se aos estudantes da UMa e tem como objetivos a operacionalização do Eixo 3: Educação e Ensino Superior e Formação ao Longo da Vida, medida 17, do III Plano Regional para a Igualdade de Género de Cidadania, especificamente no que diz respeito às ações de informação e sensibilização para a igualdade de género, e a promoção da Igualdade de Género e Cidadania ao nível do Ensino Superior. Visa também incentivar e apoiar a capacidade inovadora dos jovens, promovendo o seu talento e criatividade e possibilitar-lhes uma oportunidade de contribuir para a disseminação de valores, como a igualdade de género, a outros jovens.

A este concurso, que se encontra estruturado em três vertentes: criação de um cartaz, criação de textos literários, e criação de jogos educativos, os estudantes da UMa podem inscrever-se individualmente ou em grupo (máximo 4 elementos), podendo apresentar um trabalho por vertente.

As inscrições e a entrega dos trabalhos no concurso decorrem de 03 de abril a 19 de maio.

Os trabalhos deverão demonstrar, pela sua composição ou enquadramento, terem sido registados na Região Autónoma da Madeira e promover a Igualdade de Género e Cidadania. Serão avaliados com base na adequação ao tema do concurso, originalidade, criatividade, composição, e qualidade técnica.

Os vencedores do concurso serão anunciados na primeira quinzena de junho de 2017. Todos os trabalhos a concurso serão alvo de uma exposição que terá lugar no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.