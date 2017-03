A Escola Gonçalves Zarco organiza o II Colóquio “Educar para a Saúde e Bem-estar na Escola” que decorre nos próximos dias 28 e 29 de março durante o qual serão abordados vários temas relacionados com algumas adversidades e diversidades dos alunos no meio escolar, com o intuito de cruzar perspetivas e conceitos.

Deseja-se consciencializar a comunidade escolar, em particular os alunos, para questões que podem afetar a saúde, nos domínios físico, social e psíquico, e a qualidade de vida.

A sessão de abertura está marcada para amanhã, dia 28 de março, pelas 10 horas, e será presidida pela secretária regional da inclusão e assuntos sociais, Rubina Leal.

Pelas 10.30 decorrerá a conferência “Ser Jovem – riscos, desafios e oportunidades”, proferida por Lara Costa e Licínia Gonçalves, e pelas 11h.40H a conferência abordará “As artes e o escutismo-formas diferenciadas de desenvolver competências para a Vida” proferida pelo Doutor Carlos Gonçalves.

A juntar-se às conferências, vão realizar-se, em simultâneo, atividades práticas inclusivas com alunos da escola, com a colaboração da Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas da SRE.