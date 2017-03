Roteiro Cidadania em Portugal vai ao Alto Alentejo e Alentejo Central

O Roteiro Cidadania em Portugal vai estar, até 30 de março, nas regiões do Alto Alentejo e Alentejo Central.

O programa da semana incluirá diversas atividades e ações de sensibilização sobre questões como Violência no Namoro, Bullying, Interculturalidade, entre outras.

O objetivo desta iniciativa – uma parceria do Governo e da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local (ANIMAR) – é colocar as redes e comunidades locais a discutir os temas da cidadania, da participação cívica, o combate às desigualdades ou as discriminações.

O Roteiro teve início no passado dia 24 de outubro – Dia Municipal para a Igualdade – e vai percorrer todo o país até ao dia 30 de julho de 2017.

No percurso do Roteiro estão já mais de 160 municípios de Portugal continental e regiões autónomas. A rede de parcerias envolve ainda autarquias, organismos da administração pública, organizações da Economia Social e Solidária e outras entidades, tais como a ACAPO, Federação Portuguesa de Surdos, RUTIS, entre outros. O projeto conta ainda com a associação de microprojectos como a Fundação Maria Rosa/ComParte, rede ex aequo, Observatório para a Liberdade Religiosa e Acessível Êxito.

A equipa percorre o País numa carrinha, devidamente equipada com recursos lúdico-pedagógicos, para apoiar a dinamização de atividades propostas por redes locais.