«Cidadania em Portugal» desafia concelhos da Beira Interior Norte

O roteiro «Cidadania em Portugal», cujo objetivo é desafiar as redes e as comunidades locais do País à descoberta, reflexão e ação sobre cidadania e participação cívica, tem como próximo destino os concelhos da Beira Interior Norte, entre os dias 9 e 14 de janeiro.

O Roteiro teve início a 24 de outubro (Dia Municipal para a Igualdade), e irá percorrer Portugal até 30 de junho de 2017.

A equipa deste projeto percorre o País numa carrinha equipada com recursos lúdico-pedagógicos para apoiar a dinamização de atividades propostas por redes locais.

«Cidadania em Portugal» tem como meta convidar as comunidades a conhecer bons exemplos de cidadania, ao mesmo tempo que estimula a reflexão sobre o combate às desigualdades ou discriminações.

Esta é uma iniciativa do Governo em parceria com a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, que conta já com a participação de mais de 100 municípios de Portugal continental e regiões autónomas.

A rede de parcerias envolve ainda autarquias, organismos da administração pública, organizações da economia social e solidária e outras entidades. Para mais informações consulte o site www.cidadaniaemportugal.pt