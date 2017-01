Ministro da Defesa autoriza reforço do sistema de informação e comunicações do Exército

O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto Azeredo Lopes, autorizou a aquisição do equipamento rádio tático de comunicações para reforçar o sistema de informação e comunicações tático do Exército, num investimento que será executado entre 2017 e 2023, não podendo exceder os 7 milhões e 530 mil euros.

Este modelo é um equipamento de rádio tático multibanda e multimodo que permite comunicações seguras em fonia e dados, recorrendo a métodos de encriptação e de salto em frequência. Possui um recetor GPS interno que, em conjunto com a sua capacidade GPS Report, facilita a identificação no teatro de operações.

Os rádios foram desenvolvidos especialmente para as Forças Armadas – considerando as suas características, bem como a importância de assegurar a compatibilidade e interoperabilidade dos equipamentos a adquirir, com os já existentes no Exército, o Governo decidiu investir neste modelo, com o qual o Exército tem vindo a operar.

A Agência para a Modernização Administrativa já emitiu parecer prévio favorável a este projeto, cujo procedimento de aquisição terá de ser conduzido por negociação, sem publicação de anúncio de concurso.

Recorde-se que o Governo tem vindo a reforçar o sistema de informação e comunicações tático do Exército. Em novembro, o Ministro autorizou a aquisição de 47 viaturas táticas médias ligeiras, com o objetivo de dotar este sistema com um grau maior de mobilidade tática terrestre e proteção blindada ligeira.