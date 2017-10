Shares

A Escola Gonçalves Zarco, através do Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos, participa esta sexta-feira, dia 13 de outubro, às 10 horas, no exercício nacional “ A terra Treme” dentro do contexto do exercício público de cidadania no âmbito do risco sísmico.

Esta iniciativa, promovida pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e que tem a duração de apenas 1 minuto, procura chamar a atenção para o risco sísmico e para a importância de comportamentos simples que os cidadãos devem adotar em caso de sismo, mas que podem salvar vidas.

Muitas zonas do globo são propensas a sismos e Portugal também é um território suscetível, com zonas particularmente sensíveis a este risco. “Nós podemos estar em qualquer lado quando começar um sismo: em casa, na escola, no trabalho ou mesmo de férias. Colocamos a pergunta – estamos preparados para enfrentar uma situação de sismo e recuperar dela rapidamente? Aproveitamos a ocasião para relembrar os procedimentos que devemos adotar antes, durante e depois de um sismo, a começar pela sua casa e a sua família”.