A Escola Gonçalves Zarco, através do grupo de História, organiza, esta sexta-feira, dia 27 de abril, pelas 10 horas, na sala de sessões, uma conferência intitulada “o Infante e a Madeira”, no âmbito das Comemorações dos 600 anos da Descoberta do Arquipélago da Madeira, dinamizada pelo Professor Catedrático da Universidade Nova de Lisboa, autor de diversos romances históricos, João Paulo Oliveira e Costa.