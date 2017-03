A Câmara Municipal do Funchal, através do Parque Ecológico do Funchal, promove o concurso de fotografia “Um olhar sobre o Parque Ecológico do Funchal” com o objetivo de sensibilizar a comunidade educativa, assim como a população em geral, para a necessidade de preservação dos recursos naturais, fazendo-o através do despertar dos sentidos de cada um de nós, utilizando o registo fotográfico de uma forma divertida.

O referido concurso atribuirá certificados de participação em suporte digital a todos os concorrentes e prémios aos autores das vinte (20) fotografias mais votadas.

As inscrições são gratuitas, podendo todos os participantes submeter um número máximo de 2 fotografias até ao dia 27 de abril de 2017. Para concorrer é necessário ler atentamente o regulamento e enviar todos os dados necessários para o correio eletrónico indicado.

Para mais informações contactar: pecof@cm-funchal.pt ou 291 784 700 (De segunda a sexta, das 9h00 às 17h – Encerra sábado, domingos e feriados).