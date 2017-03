Emirates foca-se nas mulheres no Dia da Mulher

No Dia Internacional da Mulher, a Emirates coloca as mulheres que trabalham na companhia aérea no centro das atenções. As mulheres constituem cerca de 44% do total de colaboradores e têm sido, nos últimos 31 anos, uma parte integrante na história de sucesso da Emirates.

A Emirates emprega, atualmente, mais de 29 mil mulheres de mais de 150 nacionalidades. Estas mulheres provêm de diversos backgrounds e trabalham em todos os departamentos das operações aéreas. Mais de 18 mil fazem parte do pessoal de cabine, enquanto as restantes desempenham desde funções técnicas a cargos de chefia e de liderança.

Abdulaziz Al Ali, Vice-Presidente Executivo de Recursos Humanos da Emirates disse: “A Emirates está empenhada em proporcionar igualdade de oportunidades a todos os homens e mulheres, de todas as funções empresariais, no seu local de trabalho. Estamos orgulhosos das nossas colegas e da sua imensa contribuição para o crescimento e sucesso da companhia aérea (…)”.

A tripulação feminina de cockpit da Emirates provém de 24 nacionalidades e tem entre 20 e 59 anos, incluindo pilot cadets.

O vídeo aqui publicado proporciona a possibilidade de assistir ao voo Dubai-Viena comandado pela Piloto Nevin Darwish, do Egipto, e pela Comandante Alia Al Muhairi, dos Emirados Árabes Unidos, num icónico A380 da Emirates.