Peças de teatro na CMF marcam Dia da Mulher no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal assinala, amanhã, o Dia Internacional da Mulher com um programa de atividades do qual se destaca a peça de teatro “Deixemos o Sexo em Paz”, da atriz Maria Paulos, que terá três sessões abertas ao público na Sala da Assembleia Municipal, marcadas para as 11h, 15h e 18h, respetivamente. Todos os funchalenses terão, assim, oportunidade de visitar os Paços do Concelho e usufruir, de forma gratuita, destes espetáculos, englobados num projeto pedagógico nacional sobre Amor e Educação Sexual.

Madalena Nunes, Vereadora com o pelouro da Igualdade de Género, explica que “a CMF decidiu apostar neste evento e integrá-lo nas comemorações do Dia da Mulher, trazendo-o pela primeira vez à Região, sendo que este já tem percorrido o território nacional há alguns anos, a abordar temas como a igualdade de género e a violência doméstica, justamente porque estas temáticas têm sido muito importantes para nós ao longo de todo o mandato.”

A Vereadora reforça que “este é um dia que continua a ser manifestamente simbólico e cuja importância ninguém deve menosprezar. A CMF, à luz da forma como sempre encarou as questões da igualdade de género, faz questão de assinalá-lo com atividades que considera de valor acrescentado, a nível didático e pedagógico, e com as portas abertas a toda a população. É por isso que, este ano, resolvemos inovar, com este ciclo de peças nos próprios Paços do Concelho, confiantes de que a população vai aderir uma vez mais, e de que vamos continuar a dar a visibilidade merecida a estas questões.”

Esta é uma peça de teatro a partir da obra do Nobel da Literatura Dario Fo, tratando-se de um monólogo em tom de comédia, onde se tratam de forma séria assuntos do sexo que ainda são tabu, focando as relações humanas e afetivas. Maria Paulos interpreta 21 personagens diferentes, ao longo de cerca de 1h15m em cena.

O programa da Câmara Municipal do Funchal para o Dia Internacional da Mulher inclui, ainda, uma caminhada entre o Jardim do Almirante Reis e a Praça do Município, seguida de uma aula de ginástica, logo pelas 9h da manhã. À tarde, pelas 17h, decorre, por sua vez, a inauguração da exposição “Olhar (n)o Feminino”, sobre As Mulheres e os Direitos em Portugal, no átrio dos Paços do Concelho, realizada pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo.

O Museu Henrique e Francisco Franco também assinalará, por sua vez, este dia com uma visita guiada à exposição “Déjà-vu 1: (des) cobertas”, pelas 15h30. No âmbito desta atividade, decorrerá uma oficina criativa de expressão plástica, com vista à construção de “origamis” e um lanche solidário para utentes seniores do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Esta iniciativa, organizada pelo Museu Henrique e Francisco Franco, partilha sinergias com a Associação de Antigos Alunos da Escola da APEL.