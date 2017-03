Avalanche não causou vítimas

Não causou vítimas uma avalanche ocorrida hoje, na estância de ski de Tignes, na região de Sabóia, em França. A garantia foi dada por fontes da estação de ski ao Le Dauphine, cerca de duas horas depois do alerta.

A 13 de Fevereiro esta mesma região já tinha sido atingida por uma outra avalanche que provocou a morte de quatro pessoas, desta vez a norte, na zona de Tovière.

As autoridades francesas foram também hoje alertadas para um deslizamento ocorrido no sector de Tignes Val Claret, na região leste, próxima da fronteira com Itália.

“Segundo as testemunhas, há muita gente debaixo da avalanche,” disse um porta-voz da polícia ao Le Figaro.

A muita neve que caiu nos últimos dias criou condições para a avalanche, enquanto a reduzida visibilidade impediu a deslocação de helicópteros de resgate ao local, pelo que as operações de localização tiveram de ser feitas a pé.