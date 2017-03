Contratos-programa pagos mais cedo

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direção Regional de Agricultura procedeu já à assinatura de dois contratos-programa com as Casas do Povo para que tenham verbas para a realização dos seus eventos. Assim, tanto a Casa do Povo da Serra de Água, como a do Faial já têm os seus valores referentes à Mostra da Poncha, que se realizou na Serra de Água, e à Festa da Anona, que se realizou no passado fim de semana no Faial.

Trata-se de um grande passo para o funcionamento das Casas do Povo que até agora só tinham as suas verbas um ano após a realização do evento. Esta situação só foi possível no cumprimento de uma diretiva emanada pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos para que os protocolos sejam realizados de acordo com a execução e liquidação dos eventos.

Recorde-se que, as Casas do Povo “desempenham um papel fulcral no meio onde estão inseridas conseguindo mobilizar a população da sua área de influência em torno de ações de importância social, económica e ambiental das atividades agrícolas e agroindustriais. Ao mesmo tempo estas instituições organizam eventos de promoção e divulgação quer da nossa cultura e tradições associadas à agricultura e à ruralidade, quer dos produtos agrícolas de maior relevância local”.