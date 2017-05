A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Escola Agrícola da Madeira, promove na sexta-feira, dia 19 de maio, o seminário “Perspetivas da produção de leite na Região Autónoma da Madeira”, com início às 14 horas.

Esta iniciativa, a ter lugar no Auditório Eng.º Perry Vidal, na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, pretende juntar os principais intervenientes da fileira do leite, mais exatamente a produção primária, os técnicos, as associações e a agroindústria.

O referido seminário vai abordar, entre outros, os seguintes temas:

– Noções básicas de gestão numa vacaria;

– Principais patologias em vacas leiteiras: a higiene como fator essencial à qualidade do produto final;

– Da ordenha manual à ordenha mecânica: o aumento da eficiência de uma exploração.

De igual modo, ocorrerão intervenções de técnicos da Direção Regional de Agricultura, mais precisamente da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária, com os temas “Plano de controlo oficial de leite cru” e “Licenciamento da atividade pecuária”.