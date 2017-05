XVII edição do Parlamento Jovem Regional dedicada às novas tecnologias

A XVII edição do Parlamento Jovem Regional, uma iniciativa conjunta da Assembleia Legislativa da Madeira e da Secretaria Regional da Educação, realiza-se no próximo dia 18 de maio, no hemiciclo da Assembleia Legislativa, sob o tema “As Novas Tecnologias no Ensino: a Globalização – Principais Desafios do Século XXI” .

A Cerimónia de Abertura do Parlamento Jovem Regional 2017, que terá lugar às 14 horas, será feita pelo Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, e pelo Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho.

De recordar, que o Parlamento Jovem Regional é uma iniciativa que envolve alunos de escolas do 3º Ciclo do Ensino Básico.