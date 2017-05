CNF presente nas regatas comemorativas do Dia da Marinha

Realizou-se no passado dia 14 de maio, as Regatas Comemorativas do dia da Marinha em vela ligeira. Com um programa de três regatas previstas para todos os escalões e classes de vela, o vento não se fez sentir em condições favoráveis, o que comprometeu o cumprimento do programa previsto. Ainda assim, o pouco vento permitiu a realização de uma regata o que validou o evento em termos classificativos.

Estiveram em competição cinco classes, sendo que na classe Hanse 2.3 para pessoas portadoras de deficiência, marcaram presença cinco velejadores, todos eles do Naval do Funchal, tendo o primeiro lugar sido obtido por Élvio Barradas, seguido de António Nóbrega e Mónica Mendonça, ficando fora do podium António Calaça e em quinto lugar Duarte Veríssimo.

Quanto à classe Laser 4.7, foram efetuadas duas regatas, sendo que a classificação ficou ordenada da seguinte forma: 1º lugar Tomás Sousa (CNF), 2º Pedro Abreu (CNF), 3º João Oliveira (ANM) e o 4º lugar de Luís Gouveia (ANM).

No que concerne à Classe Laser Radial (Absoluto), competiram apenas três velejadores, tendo ficando em terceiro lugar Alivar Cardoso do CNF, em segundo António Ornelas, também do Clube Naval do Funchal e em primeiro lugar Pedro Baltazar da ANM. Nesta classe a exemplo da 4.7, foram realizadas duas regatas.

Quantos à classe dos mais jovens, os Optimist, em Juvenis, foi a que contou com mais participantes, onde competiram nove atletas da Associação Náutica da Madeira e do Clube Naval do Funchal. Com apenas uma regata realizada, o primeiro lugar foi de Vasco Soares , o segundo de Júlia Cardoso e o terceiro de Mário Soares, todos eles da ANM, sendo que o 5º, 6º e 7º lugar foram dos velejadores navalistas Salvador Gomes, João Ferreira e Martim Vasconcelos respetivamente.

Por último, ainda entraram em competição as classes de prancha à vela Bic Techno 293 Júnior e Juvenil, onde foi realizada apenas uma regata. Nas duas classes, houve apenas um participante, sendo que em júnior, esteve Tiago Sousa e no juvenil Rodrigo Gomes, ambos do Clube Naval do Funchal.

Para o próximo dia 20 de maio, será a vez da realização de regatas dedicadas à vela de Cruzeiro. A entrega de prémios encontra-se agendada para o mesmo dia, pelas 18h30 no Posto Náutico de São Lázaro, junto à estação se Salva-Vidas do Funchal.