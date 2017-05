Duas faculdades portuguesas estão entre as melhores do mundo

O jornal britânico ‘Financial Times’ colocou as faculdades de economia da Universidade Católica e da Universidade Nova de Lisboa entre as 50 melhores do mundo na formação de executivos. No ‘ranking’, divulgado hoje, a Católica Lisbon School of Business and Economics (CLSBE) surge no 43.º lugar, com a Nova School of Business and Economics (NSBE) a encerrar a tabela das 50 melhores escolas de economia.

Para o director da faculdade de economia da Católica, a classificação é “um motivo de grande orgulho” e reflecte a “forte aposta na internacionalização”. A faculdade destaca as parcerias estabelecidas entre a Católica Lisbon School e instituições internacionais como o Massachusetts Institute of Technology (MIT), na região de Boston, nos Estados Unidos, ou a universidade de Carnegie Mellon, em Pittsburgh, também nos Estados Unidos.

A lista coloca este ano em 1º lugar a espanhola IESE Business School, à qual se segue a suíça IMD, a norte-americana Harvard Business School e, empatadas, a britânica London Business School e a Center for Creative Leadership, uma escola que resulta da parceria entre quatro países: EUA, Bélgica, Singapura e Rússia.