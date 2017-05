Cristina Gonçalves e Eduardo Silva vitoriosos na 1ª etapa DO Circuito Regional Júnior 2017

Organizado pela Associação de Ténis da Madeira, decorreu este fim de semana a primeira etapa do Circuito Regional Júnior 2017, nas instalações do Galo Active no Caniço. Este circuito, pontuável para o ranking nacional como prova de nivel 1, envolve as faixas etárias sub11, 13,15, 17 e 19 Masculino e Feminino, teve a realização de um quadro sub15 masculino e um sub17 feminino, num total de 11 atletas.

No Quadro Feminino sub17 a grande vencedora foi a jovem atleta do Madeira Squash Clube, Cristina Gonçalves. A jovem atleta Mariana Guarda, também do Madeira Squash Clube, ficou na segunda posição.

No Quadro sub15 Masculino, Eduardo Silva, da Associação Desportiva Galomar, venceu na final, Benjamim Marchington, também da Associação Desportiva Galomar, por 2-1 vencendo o quadro sub 15.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu no final, com a presença dos familiares dos atletas e do Presidente da Associação de Ténis da Madeira. A próxima etapa está agendada para o dia 10 de Junho.