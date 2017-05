JSD Madeira reúne com candidatos e prepara Manual do Autarca

A JSD Madeira iniciou, na semana transacta, um périplo de reuniões com os candidatos do PSD às Câmaras Municipais nas próximas eleições autárquicas.

Estes encontros, que passarão por todos os concelhos, têm contando com a presença de elementos da Comissão Política Regional e das Comissões Políticas de Concelhia e têm como intuito, o debate e apresentação de propostas por parte dos jovens, a auscultação dos objectivos dos candidatos em termos de políticas de juventude e, ainda, a preparação de uma estratégia comum de trabalho.

Simultaneamente, a JSD Madeira, com o principal apoio dos Jovens Autarcas Social Democratas, está a finalizar o Manual do Autarca. Este importante documento de apoio e desmistificação do poder local junto dos mais jovens será reeditado, devidamente actualizado.

Recorde-se que o trabalho em torno das eleições autárquicas da responsabilidade da JSD Madeira começou no ano passado com um Conselho Regional intitulado “Preparar 2017”. A este evento têm-se seguido fóruns autárquicos em todos os concelhos, reuniões com autarquias actuais, encontros com candidatos, preparação do Manual do Autarca e, brevemente, de manifestos eleitorais por concelho.