JSD-M apresentou conclusões do Roteiro da Educação ao secretário da tutela

A JSD Madeira reuniu com o Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, para apresentar as conclusões do Roteiro da Educação, dinamizado na passada semana.

Foi referida e enaltecida a importância da educação não formal no desenvolvimento das crianças e jovens, bem como, a possibilidade de introdução de currículo complementar sobre a História da Madeira nos programas escolares, para que os estudantes madeirenses e porto-santenses possam conhecer mais a cultura e tradições madeirenses. Esta aliás tem vindo a ser uma reivindicação da estrutura social democrata há já algum tempo.

Além destes aspectos, foram focados outros assuntos. A JSD Madeira congratula-se pelas respostas obtidas relacionadas com as novas escolas da Ribeira Brava e do Porto Santo, cujas obras deverão avançar antes do início do ano léctivo.

Quanto ao ensino profissional, o Governo Regional aprovou uma linha de crédito para 7,5M no ano de 2016 assegurando que o ensino profissional não seja descurado e que, assim, os alunos recebam, mensalmente, o subsídio de transporte e de alimentação, cruciais para a sua frequência escolar.