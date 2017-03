“La gestión creativa del cabreo” lançado na Câmara do Funchal

Será lançado, no sábado, dia 1, pelas 11 horas, o livro “La gestión creativa del cabreo”, de Jaime Izquierdo Vallina, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal. Jaime Izquierdo Vallina é actualmente assessor da Ministra do Meio Ambiente, Rural e Marítimo das Astúrias, Espanha. É Licenciado em Geologia pela Universidade de Oviedo e desenvolveu a grande parte da sua actividade profissional no Governo do Principado das Astúrias, vinculado às áreas do meio ambiente, meio rural, gestão dos recursos naturais e desenvolvimento local.

É autor de diversos livros, tais como: El Regreso del señor Hoffman y otros relatos de ambiente entero; El país de Celso Amieva; Asturias, región agropolitana; La casa de mi padre; entre outros. Em 1991, recebeu o prémio Henry Ford para a Conservação do Património Natural e Cultural, e em 2003, o Prémio do Meio Ambiente da Fundação César Manrique.

A raiva (Cabreo) está definida como uma emoção negativa, e sempre foi historicamente relegada perante outras emoções com melhores tratamentos e mais “peso” na sociedade, por estarem vinculadas aos bons estados de alma.

A obra “La gestión creativa del cabreo” aborda, de um ponto de vista diferente, a vontade de superar os danos causados por uma emoção que tanto inquieta a humanidade, a raiva.