Emirates atraiu multidões para a ITB Berlin 2017

A Emirates, distinguida pelos prémios Skytrax 2016 como a Melhor Companhia Aérea do Mundo, teve uma forte presença na ITB Berlin deste ano, recebendo, uma vez mais, feedback positivo por parte dos visitantes durante o evento que decorreu entre os dias 8 e 12 de março. O stand de três andares Infinite Possibilities, da Emirates, cativou todos os participantes da edição de 2017 daquela que é a principal feira de viagens do mundo e que, durante os cinco dias do evento, acolheu milhares de convidados.

Multidões de pessoas juntaram-se para ver as mais recentes inovações do Lounge a Bordo A380 da Emirates, nesta sua primeira apresentação ao público desde o seu anúncio. O melhorado Lounge a Bordo A380, parte do programa de upgrade do interior das cabines da companhia aérea, no valor de vários milhões de dólares, apresenta áreas de estar com mesas e janelas com vista.

O espetacular stand da Emirates, que celebrou pela primeira vez a sua estreia mundial na ITB Berlin 2016, proporcionou novamente a todos a oportunidade de verem em primeira mão algumas das características específicas dos aviões da companhia aérea.

Além do Lounge a Bordo A380, a Emirates apresentou um modelo, em tamanho real, de uma Suite Privada de Primeira Classe e dos generosos assentos das Classes Executiva e Económica. Ao lado do stand, havia outro elemento a bordo do A380 que surpreendeu os visitantes: o Shower SPA da Primeira Classe, equipado com um chuveiro e piso aquecido.