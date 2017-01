Emirates apresenta cobertores sustentáveis feitos com garrafas de plástico 100% recicladas

A Emirates apresentou novos cobertores sustentáveis feitos com garrafas de plástico 100% recicladas. Os macios e quentes cobertores são produzidos com a tecnologia patenteada ecoTHREAD™ e estão, agora, disponíveis para passageiros da Classe Económica em voos da Emirates de longa distância.

Cada cobertor ecoTHREAD™ da Emirates é feito com 28 garrafas de plástico recicladas. Com esta inovação, as garrafas são recicladas em chips de plástico antes de serem transformadas em fios, criando um material de lã polar. As linhas finas são então tecidas em suaves cobertores.

Os cobertores amigos do ambiente foram desenhados em parceria com a Buzz, os especialistas líderes mundiais em produtos a bordo, e fazem parte do contínuo compromisso da Emirates em inovar de forma sustentável.

A companhia já gere um “programa verde” a bordo de reciclagem de garrafas de lata, plástico e vidro, e de papel limpo, como jornais, revistas e caixas de papelão.

No final de 2019, os cobertores ecoTHREAD™ da Emirates irão recuperar 88 milhões de garrafas de plástico dos aterros – o que equivale ao peso de 44 aviões A380. Esta iniciativa é o maior programa de cobertores sustentáveis a bordo da indústria de aviação. Em paralelo, o processo de produção recorrendo a polietileno tereftalato (PET) reciclado reduz as emissões de energia em 70%.

A tecnologia ecoTHREAD™ é certificada pelo Intertek Green Leaf Mark através de testes realizados por uma terceira parte e organismo de certificação Intertek, que atestou independentemente o uso de materiais 100% reciclados.

O cobertor ecoTHREAD™ para a Classe Económica completa a recente remodelação ao nível de conforto que todas as classes atravessaram. A companhia apresentou uma luxuosa manta na Primeira Classe e suaves edredons na Classe Executiva.