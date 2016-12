Emirates lança nova linha de amenities kits na Primeira Classe e na Classe Executiva

Para uma confortável noite de sono a bordo, a Emirates lançou o primeiro lounge wearhidratante do mundo, disponível exclusivamente na Primeira Classe nos voos noturnos de longa distância. Desenvolvida especialmente para a companhia aérea, em parceria com a Matrix, esta oferta utiliza uma Tecnologia de Microcápsulas Ativas Hidratantes que mantêm a pele hidratada durante o voo. A tecnologia patenteada usa mil milhões de cápsulas aplicadas no tecido que libertam hidratação natural de algas durante o movimento.

O investimento contínuo da Emirates em diversos produtos reforça a sua preocupação com o conforto dos passageiros, proporcionando-lhes uma melhor experiência de viagem. A companhia área tem parceria com especialistas de diversos campos que asseguraram todos os detalhes na revisão dos produtos de luxo.

A Emirates reforçou o conforto nos seus voos com uma linha de novos produtos exclusivos para a Primeira Classe e para a Classe Executiva. Os passageiros poderão viajar de forma luxuosa com novas ofertas, como olounge wear de Primeira Classe, mantas luxuosas, um creme facial da VOYA e uma nova linha de amenities kits da Bulgari.

