Várias famílias do Concelho de Ponta Delgada receberam cabazes com bens alimentares

A Câmara Municipal de Ponta Delgada juntou ao Natal solidário um momento de alegria com a entrega, esta quarta-feira, de dezenas de cabazes a famílias carenciadas das 24 freguesias do Concelho.

Na entrega dos cabazes, nos Paços do Concelho de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro referiu que “neste projeto social, promovido pela Câmara Municipal, através dos Serviços de Desenvolvimento Social, as Juntas de Freguesia identificaram as famílias a quem foram atribuídos 58 cabazes com bens alimentares”.

“Foi um momento de tradição e reunião nos Paços do Concelho, que ainda permitiu que todos partilhassem um momento do Menino Mija”, adiantou o Autarca.

Recorde-se que a Autarquia, desde 2015, que em cooperação com as 24 Juntas do Concelho e tendo em conta os dados recolhidos junto dos eleitos locais, entendeu fazer a entrega dos cabazes diretamente às famílias sinalizadas em cada freguesia, em vez de distribuí-los por instituições particulares de solidariedade social (IPSS).

Este ano, o número de cabazes duplicou e variou, como habitualmente, conforme o número de habitantes por Freguesia .