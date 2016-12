Kanye West anuncia cancelamento da digressão europeia

Ainda não se sabe se Kanye West poderá retomar esta digressão no futuro, ele que tem sido alvo de inúmeras críticas por parte dos fãs, e não só, após ter-se encontrado com o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tendo admitido que teria votado neste nas últimas eleições.

Apesar de não terem sido anunciadas quaisquer datas, sabia-se que West estava a planear trazer a digressão em torno de The Life of Pablo a países como o Reino Unido, a Alemanha e a França.

