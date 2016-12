Air France com nova rota Porto e Paris-CDG no Verão

A partir de 26 de março próximo, a Air France dará início a uma nova rota a partir do Porto para o aeroporto de Paris-Charles de Gaulle, com uma frequência de três voos semanais.

A rota, com voos às terças, quintas-feiras e aos sábados, será operada por aeronaves Airbus A320 com capacidade para 166 passageiros e oferecerá as classes Business, Premium Economy e Economy.

Os voos têm os seguintes horários (em hora local) – Voos às terças e quintas-feiras: partida de Paris Charles de Gaulle às 14h35, chegada ao Porto às 15h50; partida do Porto às 18h00, chegada a Paris Charles de Gaulle às 21h15.

Voos aos sábados: partida de Paris Charles de Gaulle às 16h30, chegada ao Porto às 17h45; partida do Porto às 18h40, chegada a Paris Charles de Gaulle às 21h55.