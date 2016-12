O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas presidiu, no Regimento de Comandos, na serra da Carregueira em Belas, à Cerimónia Militar de entrega do Estandarte Nacional à 1.ª Força Nacional Destacada na Missão Multidimensional Integrada de Estabilização das Nações Unidas na República Centro-Africana (1FND/MINUSCA).

