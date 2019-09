PTP pede intervenção do PR para estender os prazos para o voto antecipado dos estudantes

O PTP/Madeira face às várias reclamações que recebeu dos estudantes universitários relativamente à impossibilidade de requerem o voto antecipado para as Eleições à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, decidiu pedir a intervenção do Presidente da República, para que os prazos sejam estendidos afim dos alunos poderem exercer o direito de voto.

Nos termos da lei eleitoral, os estudantes que estão em estabelecimentos de ensino superior fora da Madeira podem votar antecipadamente. Porém, os comprovativos e exigências previstas para fazer o requerimento do voto antecipado dos estudantes, revelou-se incompatível com o calendário de candidatura e de matrícula ao ensino superior.

Numa conferência de imprensa junto à Assembleia Legislativa da Madeira, acompanhada de dois jovens universitários, a candidata do PTP, pediu que fossem estendidos os prazos para o requerimento do voto antecipado, afim de ultrapassar as dificuldades que ocorreram com a documentação exigida.

“É inaceitável que na era da informática, os jovens estudantes universitários fora da Região fiquem impossibilitados de exercer o seu direito de voto, por questões burocráticas e por falta de informação”, referiu Raquel Coelho.