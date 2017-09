Raquel Coelho apelou ao voto no Funchal

Shares

Na reta final da campanha, a cabeça de lista do Partido Trabalhista Português à Câmara Municipal do Funchal apelou aos Funchalenses que “acreditem na candidatura do PTP e votem na Raquel Coelho”.

“O PTP já apresentou as suas propostas e a sua visão para a cidade do Funchal, agora no dia 01 de Outubro a responsabilidade é dos Funchalenses, disse Raquel Coelho. “Votem numa força política que não está subjugada aos interesses político-partidários, aos interesses dos ‘lobbies’ e “aos grandes grupos económicos, queremos um Funchal para todos”, apelou.

O PTP considera que “a melhor propaganda para os atos eleitorais é trabalho feito e populações satisfeitas, não é elegermos um executivo camarário com campanhas milionárias, para impressionar e vender gato por lebre, para depois os funchalenses pagarem a factura”, fulminou a candidata .

A candidata criticou a atual governação autárquica, que afirmou não estar “focada nas pessoas”, limitando-se a fazer propaganda que “em nada corresponde à realidade dos munícipes”.

Raquel Coelho disse que ao contrário de Paulo Cafofo “não está a ser apoiada pela comunicação social mas que conta com a força do povo e que vai ser eleita para a Câmara Municipal do Funchal”.

Com um piscar de olhos finalizou, dizendo: ” vamos colocar uma “Coelhinha” na Câmara Municipal do Funchal e pôr a máfia a tremer”.