Câmara do Funchal apela ao contacto não presencial dos munícipes com os serviços camarários

A Câmara Municipal do Funchal apela a todos os munícipes para que, até ao próximo dia 31 de março, privilegiem os contactos não presenciais com os serviços municipais, diminuindo, desta forma, os aglomerados populacionais e promovendo o distanciamento social recomendado.

«Para o efeito, recomenda-se que, como canal preferencial, os funchalenses recorram ao Contact Center da Câmara Municipal do Funchal, através do número 291 211000, que está disponível sete dias por semana.

Para recorrer a diversos serviços municipais, já disponíveis online, sugere-se, por sua vez, o acesso ao site oficial da Câmara Municipal, através do endereço http://www.cm-funchal.pt/pt/servicos-online/servicos-home.html, onde é possível recorrer a ferramentas como o Funchal Alerta, para reporte de todo o tipo de ocorrências no espaço público municipal, às quais a Autarquia continuará a responder prontamente, tendo para o efeito acrescentado na plataforma uma subcategoria de “Atendimento”.

Outro dos canais de contacto disponíveis é a página oficial da CMF no facebook, através da qual os munícipes poderão entrar em contacto com os serviços municipais, através da respetiva caixa de mensagens, em https://www.facebook.com/camaramunicipaldofunchal/, vendo as suas questões esclarecidas».

A Autarquia refere, por fim, que a partir da próxima semana as audiências com o Executivo Municipal e com os dirigentes da edilidade serão feitas telefonicamente, ao passo que a Loja do Munícipe introduzirá algumas medidas de contenção, tais como limites para as listas de espera e limites para o número de munícipes a frequentar o espaço ao mesmo tempo, de acordo com o cumprimento das regras de higienização do local.

Funchal Alerta: https://funchalalerta.cm-funchal.pt/, Categoria: “Outros”, Subcategoria:

“Atendimento”

Contact Center: 291 211000

Serviços Online: http://www.cm-funchal.pt/pt/servicos-online/servicos-home.html

Facebook: https://www.facebook.com/camaramunicipaldofunchal/