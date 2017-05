Conferência “Estar Sem Abrigo” sexta-feira nos Paços do Concelho

A Câmara Municipal do Funchal e a Associação Conversa Amiga (ACA) organizam, na próxima sexta-feira, dia 19 de maio, na Sala da Assembleia Municipal, sita aos Paços do Concelho do Funchal, a Conferência “Estar Sem Abrigo”, de entrada livre para toda a população.

Na primeira parte da Conferência, a abordagem será numa perspetiva de Saúde Mental, ao passo que, à tarde, será abordada a intervenção prática na rua, com os casos de Lisboa e do Funchal. O dia termina com a apresentação do projeto Cacifos Solidários, que será implementado pela Câmara Municipal e pela ACA no Funchal.