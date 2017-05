Programa ERASMUS+ traz 28 belgas

O Instituto para a Qualificação, IP-RAM, através do Centro de Formação Profissional, irá receber, entre os dias 16 de maio e 5 de junho, um grupo de 28 formandos belgas, da Escola DvM, da cidade de Aalst (Bélgica), no âmbito do Programa ERASMUS+.

O grupo é composto por 19 formandos do curso de Cabeleireiro e nove do curso de Esteticista, sendo os mesmos acompanhados por quatro formadoras.

Durante este período, os formandos belgas terão a oportunidade de interagir com os formandos do Instituto para a Qualificação, IP-RAM trocando experiências e saberes.

A mobilidade implica ainda a experiência de formação em contexto de prática real em empresas com atividade na área de formação dos jovens participantes.

Paralelamente, está preparado um programa de conhecimento cultural da Região onde se inclui, por exemplo, descida de carro de cesto (Freguesia do Monte) e um passeio numa levada, no concelho de Santana.