GNR recupera artigos furtados em Fafe

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal do Peso da Régua, realizou, nos dias 10 e 11 de maio, buscas domiciliárias e não domiciliárias, em Fafe e Trancoso, na sequência de diligências de inquérito no âmbito de um processo relacionado com o furto de colmeias.

Na origem da operação esteve a detenção em flagrante delito, efetuada no dia 9 de maio, de um idoso de 79 anos, um dos suspeitos neste processo.

As buscas, três domiciliárias e três não domiciliárias, permitiram recuperar e apreender: Uma viatura ligeira de mercadorias; 64 colmeias; 44 alimentadores; Dez embalagens com fármacos; Seis núcleos; Quatro redes para própolis; Duas alças; Uma máscara de apicultor; Uma máquina de fechar caixas; Um rolo de plástico. Foram ainda localizados dois apiários em situação ilícita.