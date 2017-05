Vodafone Portugal apresenta resultados do quarto trimestre

Durante o quarto trimestre, que encerra o ano fiscal de 2016-2017 (com início em abril de 2016 e conclusão em março de 2017), a Vodafone Portugal apresenta um incremento das Receitas de Serviços, suportado sobretudo pelo forte dinamismo do fixo.

No final do quarto trimestre, as Receitas de Serviços totalizam 226 milhões de euros, um crescimento orgânico de 2,2% face ao período homólogo e idêntico ao registado no trimestre anterior (Q3: +2,2% YoY). No mesmo período, as Receitas Totais, que incluem a venda de equipamentos, avançam 1,7% YoY (Q3: +2.0% YoY). No conjunto do ano fiscal, as Receitas de Serviços sobem 1,7% face ao exercício anterior. Esta performance evidencia a tendência positiva de um dos mais importantes indicadores de negócio pelo sexto trimestre consecutivo.

“O exercício de 2016-2017 mostra que a Vodafone Portugal mantém uma tendência de crescimento, num ambiente de plena convergência, reflexo de uma estratégia de investimento e de diversificação do negócio ao longo dos últimos anos. O foco no Cliente, o forte investimento na expansão e modernização das redes fixa e móvel de última geração e o papel de referência em inovação, permitem-nos entregar cada vez mais valor, e reforçar a nossa posição competitiva no sector”, afirma Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal.