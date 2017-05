Detenção de suspeito do crime de abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, no cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP desta cidade, identificou e deteve um homem, serralheiro, pela prática de um crime de abuso sexual de crianças de que foi vítima uma menor com 12 anos de idade.

Os abusos ocorreram num contexto de relacionamento intrafamiliar, em dezembro e janeiro passados, numa das freguesias da periferia urbana de Aveiro e numa povoação do concelho de Albergaria-a-Velha.

O suspeito é parente da mãe da menina, tendo aproveitado a circunstância de naquela altura ter reatado o convívio com a família para sujeitar a criança a práticas sexuais, tendo sido agora detido, ao regressar a território nacional.

O suspeito, com 39 anos de idade, vai ser presente às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.