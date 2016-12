Polícia Judiciária deteve dois jovens suspeitos do crime de homicídio na forma tentada

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, identificou e deteve dois jovens, ambos operários fabris, pela presumível prática do crime de homicídio, na forma tentada.

Os factos criminosos ocorreram de madrugada, em meados do passado mês de outubro, no interior de um bar em Aveiro, onde também se encontrava a vítima, um outro jovem com 21 anos, conhecido dos dois suspeitos.

Na sequência de conflito que se gerou entre os três, por motivos aparentemente fúteis, acabariam por se envolver em confronto físico, durante o qual um dos suspeitos empunhou uma arma branca (navalha de ponta e mola), que guardava num dos bolsos, e com ela desferiu vários golpes na cabeça, no tronco e nos membros superiores da vítima, enquanto o outro a atingiu num olho com um copo de vidro.

Das agressões resultaram ferimentos graves, principalmente ao nível da face, que determinaram intervenção médica cirúrgica de urgência e internamento hospitalar por vários dias.

Os detidos, ambos com 22 anos de idade, foram presentes às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coacção de proibição de contactos com a vítima e de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.