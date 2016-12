Priberam desvenda as palavras mais pesquisadas de 2016

No site da Priberam já é possível ficar a conhecer “O Ano [de 2016] em Palavras”. E as mais pesquisadas em 2016 foram: veto, sicário, misógina, marqueteiro, discriminar, indefectível, cidadania, garrafais, estupro, presidenta, contristar, egrégios/esplendor/brumas, gambozinos, dantesco, geringonça, garganeiro, impeachment, paralímpico, contingente, pansexual, misógino/xenófobo, bataclã, despenalização e biónico.

You May Also Like