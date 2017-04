Colóquio sobre o abuso sexual de crianças

O IPMFF (Instituto Português de Mediação Familiar do Funchal) promove o colóquio “Conversas com Peritos” dedicado ao tema – Abuso sexual de crianças. Sendo o mês de abril um tempo significativo de reflexão sobre a prevenção do abuso e maus tratos de crianças.

O referido evento decorrerá no auditório da Junta de Freguesia de Santo António na próxima sexta-feira, dia 21, pelas 18 horas, e tem por principal objetivo sensibilizar profissionais, pais e familiares em geral para os dados que indiciam o abuso sexual das crianças.

A entrada é livre. Os interessados devem fazer a sua inscrição via On-line no sitio www.ipmffunchal.pt