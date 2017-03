Vodafone lidera revolução digital com 50 milhões de ligações IoT

O Grupo Vodafone tornou-se o primeiro operador mundial a ultrapassar o marco de 50 milhões de ligações IoT (Internet of Things). É a primeira vez que uma empresa consegue gerir um conjunto tão extenso de ligações, utilizando para esse efeito uma plataforma única e global, que assegura a mesma experiência de utilização, independentemente do ponto do globo onde se encontram os Clientes.

Para este importante marco contribui o crescimento sustentado de mais de um milhão de novas conexões por mês, particularmente elevado nos setores automóvel, saúde, pagamentos, segurança e utilities.

“A ativação de 50 milhões de cartões IoT prova, uma vez mais, que a Vodafone é já um player de referência na criação das cidades e empresas do futuro – mais inteligentes e sustentáveis, interligando dispositivos, organizações, cidadãos e serviços em benefício de todos. Este posicionamento está patente precisamente no claim da Empresa em matéria de IoT: ‘To connect every Machine to transform lives and businesses.

A Vodafone Portugal tem um papel decisivo na distinção do Grupo a nível mundial. O Centro de Competências de Internet of Things conta com uma equipa especializada que, a partir de Portugal, trabalha diariamente no desenvolvimento de soluções para o mercado nacional e para o universo Vodafone” destaca a empresa.