Vodafone atinge velocidades próximas do 5G

Mantendo-se na vanguarda da inovação, a Vodafone Portugal é um dos primeiros operadores europeus a atingir na sua rede móvel velocidades LTE de Gigabits, muito próximas das velocidades 5G. O objetivo foi alcançado numa demonstração realizada pela Vodafone Portugal, em parceria com a Ericsson e com a Qualcomm Technologies, Inc (empresa subsidiária da Qualcomm Incorporated), onde se verificaram velocidades de 1Gbps sem recurso a ligação por cabo.

A demonstração incluiu a transmissão de ficheiros para um equipamento móvel Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE pré-comercial, tendo sido testadas com sucesso algumas das potencialidades que esta inovação tecnológica permitirá em termos de experiência de utilização, como, por exemplo, abrir uma página web de forma instantânea ou descarregar um vídeo Ultra HD/4K de 1GB em menos de dez segundos.

Reconhecida como o operador de telecomunicações líder na qualidade e desempenho das redes móveis – de acordo com o mais recente estudo independente levado a cabo pela P3 Communications (referência mundial de testes de aferição da qualidade das redes móveis), e com a melhor internet do mercado segundo a DECO PROTESTE –, a Vodafone continua, assim, a trabalhar para “entregar o melhor serviço aos seus Clientes”.

“Este é mais um marco na história de inovação da Vodafone Portugal que, ao reforçar o investimento na sua rede móvel de última geração, contribui para melhorar significativamente a experiência de telecomunicações dos utilizadores, levando a mais avançada tecnologia aos seus Clientes”, destaca a empresa em comunicado.