Tomada de posse do novo Bastonário da Ordem dos Médicos

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente, no salão nobre da Academia de Ciências de Lisboa, na Cerimónia de Tomada de Posse do Bastonário da Ordem dos Médicos.

Após o Bastonário da Ordem dos Médicos eleito, Miguel de Castro Guimarães, ler o Juramento e assinar o Auto de Posse, o antigo Bastonário, José Manuel Silva, impôs-lhe as insígnias. Seguiram-se as palavras de Miguel de Castro Guimarães, e do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, tendo o Presidente da República encerrado a cerimónia, onde também esteve presente o Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, Artur de Oliveira Soares.