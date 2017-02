Papa Francisco admite haver corrupção no Vaticano

O Papa Francisco admitiu que há corrupção no Vaticano. A afirmação do Sumo Pontífice surgiu em resposta a perguntas feitas num encontro com superiores de ordens e congregações de religiosos, realizado a 25 de Novembro do ano passado. “Há corrupção no Vaticano. Mas eu vivo em paz”, garantiu. “Não tomo tranquilizantes.”

Francisco admitiu que na estrutura da Igreja pode encontrar-se “uma atmosfera mundana e principesca”, acrescentando que os religiosos “têm de contribuir para destruir este ambiente nefasto”.

“Não é necessário converterem-se em cardeais para se crerem príncipes. Basta ser clericais. Isto é o pior na organização da Igreja”, afirmou o Papa.