Lula é candidato à Presidência do Brasil

O Partido dos Trabalhadores anunciou formalmente que Luiz Inácio Lula da Silva é o seu candidato à Presidência da República do Brasil. A formalização surge um dia depois de o ex-presidente brasileiro voltar a ser condenado por corrupção.

“Estamos lançando a pré-candidatura de Lula à presidência da República”, anunciou a presidente do PT, Gleisi Hoffman. “Desde 2014, não via mobilização tão grande da militância.”

Lula foi condenado na quarta-feira a 12 anos e um mês de prisão, de forma unânime, por um colectivo de juízes desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

O ex-presidente brasileiro é acusado de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro no caso do apartamento triplex do Guarujá, respeitante ao processo Lava Jato.

Na primeira instância, Lula da Silva havia sido condenado pelos mesmos crimes a nove anos e meio de prisão, pelo juiz Sérgio Moro.

O ex-presidente do Brasil tem seis outros processos a correr na Justiça, também a maioria deles por corrupção.