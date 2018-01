Nas bancas a edição 948 do Tribuna da Madeira

Shares

Cimeira aprofunda relações entre Madeira e Açores

Delegações de ambos os arquipélagos estiveram reunidas no Funchal. Transportes e a economia foram matérias analisadas em “detalhe” na Cimeira Atlântica Madeira/Açores que esta semana decorreu na Região Autónoma.

Os presidentes dos governos de ambos os arquipélagos, Miguel Albuquerque e Vasco Cordeiro, querem um reforço da “cooperação estratégica” e “levar mais além” a relação de parceria.

Vitória de Câmara exige “reflexão profunda e pragmática” do PSD-M

Figuras ligadas ao PSD-M apontam a necessidade do partido se manter unido, rumo aos objetivos a alcançar em 2019.

Mulheres marcam 8º Festival Literário da Madeira

A se realizar em março, no Teatro Baltazar. O evento aposta este ano numa forte presença feminina de várias partes do mundo. O momento musical do FLM é marcado pela voz da fadista Aldina Duarte.

Empresas estão “a ganhar confiança”

A garantia foi deixada por Pedro Calado apontando que, em 2017, a Região teve “um saldo muito positivo de empresas criadas”.

‘Caminho Real’ promove a cultura e a natureza da Região

A Associação do Caminho Real da Madeira aprovou o plano de actividades para 2018.

Construção do novo hospital “a ferro e fogo”

No debate potestativo sobre o novo hospital, Pedro Calado frisou que as negociações do Governo Regional “são realizadas às claras”.

BE e CDS também passam por ‘convulsões’

Partidos da oposição seguem PS nas disputas pela liderança.

Depois do PS-M ter realizado eleições internas, que causaram celeuma e troca de acusações, também o CDS/PP e o BE se aprontam para definir o futuro no que respeita à liderança de ambos os partidos. Paulino Ascenção apresentou a sua candidatura com críticas a Roberto Almada. Rui Barreto, candidato recorrente no CDS, foi apanhado numa polémica e já ameaçou deixar as hostes centristas.

Gripe A já causou duas mortes na Madeira

Continuam ainda internadas duas pessoas nos cuidados intensivos.

Segundo informação do Presidente do Instituto da Administração do IASAUDE, Herberto Jesus, a Madeira regista neste momento uma atividade gripal baixa.

Governo da República “tem agora condições” para resolver situação dos lesados do BANIF

O deputado João Paulo Marques afirmou que o Governo da República tem, neste momento, todas as condições para resolver a questão do problema dos lesados do BANIF.

