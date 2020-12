Nas bancas a edição 1096 do Tribuna da Madeira

Arquitectos defendem “mecanismos” contra “atropelos”

Uma intervenção no «Hotel Quinta do Sol» mereceu forte contestação da Ordem dos Arquitectos, que falou em “profundo prejuízo para o próprio hotel, para a hotelaria madeirense e para a cidade do Funchal”. A autarquia acabou não apenas por embargar a obra como também vai pedir um parecer em relação a uma piscina que está a ser construída no Casino.João Paulo Félix corre 200 km na Madeira procurando sensibilizar para a causa da violência doméstica. É natural dos Foros de Salvaterra. Sociólogo de profissão exerce na área das Crianças/Jovens em risco e na área do Desporto-Aventura.Num debate “inédito”, em que foi analisada a governação da cidade, o PSD falou nas “promessas por cumprir” e nas “incongruências e contradições” do Executivo Municipal liderado por Miguel Silva Gouveia. O presidente da autarquia considera que o Funchal está “melhor” e “num caminho de futuro”. ‘Porto Santo Sem Lixo Marinho’ A campanha de limpeza será feita nas zonas costeiras e poderá estender-se a ribeiras e outros espaços de acumulação de lixo.Carlos Pereira propõe que valor que cabe à Região para a construção do novo Hospital da Madeira seja pago com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. A ideia é que a Região Autónoma não gaste dinheiro com a obra. O deputado na Assembleia da República considera que é “algo muito relevante e que deve ser equacionado”.De acordo com os dados de um estudo realizado pelo idealista sobre a oferta de quartos em Portugal, em tempos de Covid-19, os números apontam que a oferta na Ilha da Madeira sobe 45%.Os benefícios fiscais na Zona Franca da Madeira (ZFM) vão ser prolongados por mais um ano, por decisão do Governo que vai também alterar a lei para evitar abusos por parte das empresas que se instalem naquele território de tributação mais vantajosa.O Conselho Geral da Universidade da Madeira escolheu, no passado dia 4 de dezembro, os membros externos que irão compor este órgão de governo da instituição, no quadriénio 2020-2024. Foram cooptados André Barreto, Francisco Fernandes, Luís Reto, Nini Andrade Silva, Paula Margarido e Roland Bachmeier.A Casa do Povo da Ilha organiza, entre os dias 06 e 13 de dezembro, a sua XXVI.ª Semana Cultural da Ilha. Esta edição terá como temática central, “Cultura segura com Esperança”, pois reflete um contributo da instituição em manter a cultura ativa e um contributo económico para as entidades que trabalham nesta área dos eventos, preservando simultaneamente, a segurança da nossa população.Foi inaugurada a 5ª edição da Aldeia Natal, um evento organizado pela Autarquia em parceria com o ACIF, e que vai decorrer entre 9 de dezembro e 6 de janeiro, na Praça do Município.O objetivo é doar o máximo de ceias de Natal às pessoas mais carenciadas e a atravessar maiores dificuldades no nosso país.

