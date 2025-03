Nas bancas a edição 1316 do Tribuna da Madeira

Partidos querem “medidas concretas”

Madeira volta a reclamar sistema fiscal próprio em vésperas de regressar às urnas. Há mais de meia década que destacados membros da governação regional apontam para a necessidade de a Madeira ter um sistema fiscal próprio, adequado à sua realidade de região insular e ultraperiférica. Em 2022, com Fernando Medina em ministro das Finanças, até houve ‘abertura’ de Lisboa para avaliar a possibilidade no âmbito da discussão de uma Nova Lei de Finanças Regionais. O tema está de novo em debate, agora em vésperas de os madeirenses voltarem às mesas de voto para as Eleições Regionais de 23 de Março.

“Critério transparente e justo” chumbado pelo PSD

A Coligação Confiança levou hoje, à reunião da Câmara Municipal do Funchal, uma proposta para garantir que os 33 apartamentos do empreendimento da Nazaré fossem atribuídos de forma justa e transparente, respeitando a lista de espera da SocioHabita Funchal. A proposta foi chumbada com 6 votos contra do PSD e 5 votos a favor da Confiança. A vereadora Micaela Camacho lamentou a decisão da maioria PSD, que inviabilizou uma solução que visava impedir a criação de regras paralelas para contornar a lista de espera da habitação social. “No Funchal, o PSD continua a dar sinais de que há dois tipos de munícipes: os que esperam anos por uma casa e os que, por favorecimentos obscuros, passam sempre à frente.

“Não há democracia sem imprensa livre”

Os partidos que vão às Eleições Legislativas Regionais apresentaram as suas propostas para o sector da Comunicação Social na Madeira e comprometeram-se a levar as reivindicações dos jornalistas madeirenses ao Parlamento Regional, caso sejam eleitos.

Rampas ‘arrancam’ na Ponta do Sol

A Rampa da Ponta do Sol, uma prova automobilística que irá para a estrada este sábado, dia 8 de março, traz ao concelho da Ponta do Sol um evento motorizado de grande referência regional. A prova inaugural da temporada de 2025 contará com um expressivo número de 51 equipas inscritas, num evento que mantém o formato dos últimos anos.

“Estas dificuldades chegam já e muito à classe média”

PDM do Funchal irá repor majoração de 20% de construção para habitação económica. Há pessoas que trabalhando “dia e noite” não conseguem comprar uma casa pelos actuais valores de mercado. A Cooperativa de Habitação do Funchal, liderada por Rui Alves, compromete-se a “iniciar uma luta para um novo tempo”, onde não existam classes sociais “fora da política pública de habitação”. O presidente da direcção da COOHAFAL acredita que pode entregar 40 apartamentos 40% a 50% mais baratos. Se os “contactos avançados” já mantidos com o Governo Regional e a Câmara do Funchal tiverem desfecho positivo nos próximos meses, o primeiro projecto da cooperativa de habitação pode mesmo avançar em 2027.

Milhares de reclamações relacionadas com o aumento do custo de vida

O aumento do custo de vida tem sido uma preocupação crescente entre os consumidores, refletindo-se no número de reclamações registadas no Portal da Queixa. Em 2024, foram registadas 44.329 reclamações, representando uma subida de 22%, entre o primeiro e o segundo semestre.

O aumento de preços foi mais reclamado nos setores: Telecomunicações, Banca, Tecnologia e Bens Essenciais (Água, Eletricidade e Gás).

O impacto da inflação tem se vindo a refletir na insatisfação tornada pública pelos portugueses junto do Portal da Queixa, onde relatam casos de aumento significativo nos preços “sem explicação aparente”.

Acelerar transição energética para reforçar competitividade

Sérgio Gonçalves reuniu-se com Sotiris Raptis, Secretário-Geral da European Community Shipowners’ Association (ECSA), para abordar temas relativos ao setor do transporte marítimo como a transição energética, digitalização e modernização das infraestruturas portuárias. Durante o encontro, a ECSA manifestou satisfação pelo reconhecimento do setor marítimo como um dos cinco setores prioritários no âmbito do Pacto Industrial Limpo da Comissão Europeia. A associação defendeu a necessidade de mais investimentos focados na produção, distribuição e adoção de combustíveis marítimos sustentáveis para alcançar as metas de descarbonização do setor e salvaguardar a competitividade do transporte marítimo europeu.

Quadro “desastroso”

O PSD-M “faz da Saúde Mental o parente pobre do sector da Saúde na Região”. A constatação foi de Lina Pereira, a presidente do Juntos Pelo Povo (JPP), após reunião mantida na quarta-feira com a direcção da Casa de Saúde São João de Deus. O partido saiu a apontar para o quadro “desastroso” dos governos do PSD-M.

