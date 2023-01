Nas bancas a edição 1204 do Tribuna da Madeira

Socialistas criticam “despesismo imoral”

O PS-M questiona a “premência” da remodelação que está a ser realizada no Complexo de Ténis do Porto Santo, quando diz que “há outras prioridades a acudir” na ‘Ilha Dourada’. Miguel Brito, vereador na autarquia portossantense, questiona “de que forma” o custo de 600 mil euros pode ser assumido por uma entidade em falência técnica e que depende exclusivamente das injecções de capital do Governo Regional.

Linha de crédito foi uma “fraude”

Apenas 17,5% de um total de 28.678 empresas da Madeira cumpriram os requisitos que lhes permitiam receber apoios públicos no âmbito da Linha de Crédito «INVEST RAM COVID-19». O PCP diz que “uma parte significativa das empresas que foram apoiadas são de sectores de actividade que não tiveram impactos significativos devido às medidas restritivas para suster o surto epidemiológico” e que a linha “serviu essencialmente para que a maior parte das grandes empresas da Região” pudessem aceder a crédito de uma forma “em que todos os madeirenses e portossantenses é que lhes pagam os juros”.

Denúncia de ‘atentados’ contra o bem público

Há edifícios públicos que estão “devolutos” e “sem qualquer utilização” na Região Autónoma da Madeira quando poderiam servir como espaços para projectos ao serviço do interesse público. A constatação é da CDU, que tem vindo a colocar “bandeiras roxas” e várias zonas da ilha da Madeira.

Balanço positivo

O Circo Mundial e Luna Park, instalados no Cais 8, no Funchal, estão prestes a ir embora. As ‘portas’ vão se fechar no próximo dia 8 de janeiro. Rui Carvalho faz um “balanço positivo” desta passagem pela Ilha da Madeira.

Esplanadas com “Uso abusivo”

Ao terminar o ano de 2022, a ‘Confiança’ denuncia mais uma vez, a perpetuação do descontrolo das esplanadas e painéis publicitários por todo o Funchal, “em especial na Zona Velha da cidade, situação que tarda em ser resolvida, apesar das desculpas e promessas por parte do executivo PSD”. Os vereadores da Coligação apontam que “são inúmeras as artérias do Funchal em que se verifica o uso abusivo de esplanadas, chapéus de sol e outro mobiliário urbano nos passeios, dificultando a circulação de peões e impedindo mesmo que munícipes e visitantes com mobilidade reduzida ou com carrinhos de bebés possam transitar”. Acrescem que “após inúmeras promessas feitas pelo PSD, a Zona Velha do Funchal continua a asfixiar a circulação pedonal com a crescente ocupação abusiva do espaço público, por esplanadas e equipamentos publicitários, em especial na rua de Santa Maria e a desesperar com o aumento do barulho pela noite dentro”. Navio ‘encosta’ para manutenção. O Lobo Marinho vai estar sem efetuar a ligação marítima entre a Ilha do Porto Santo e a Madeira até meados de fevereiro.

Polícias ponderam recorrer aos tribunais

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) está a diligenciar um recurso a tribunal sobre a ausência de Despacho para a pré-aposentação. Diz que “acabou 2022 e uma vez mais, um Governo não esteve bem no tratamento da questão”.

Novo Comandante da GNR – Madeira toma posse

O Comando Territorial da Madeira realizou nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro, pelas 11 horas, a cerimónia de tomada de posse do novo Comandante do Comando Territorial da Madeira, tenente-coronel Marco Paulo Pereira Nunes, numa cerimónia que foi presidida pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto e pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-general José Manuel Lopes dos Santos Correia, que teve lugar no Largo da Capela de Santo António da Mouraria, no Funchal.

Solução para evitar “estacionamento abusivo” na cidade

A Câmara Municipal do Funchal está a estudar uma solução para acabar com os estacionamentos abusivos nos passeios e em linhas amarelas, sobretudo em duas artérias da cidade. O anúncio foi feito pelo Presidente da autarquia. Pedro Calado apontou o exemplo das ruas 31 de janeiro e 5 de outubro, em que se verifica a “falta de civismo”. “Todos os dias, sobretudo pela manhã, na hora de almoço e ao fim do dia, entre as 17:00 e as 18:00, há carros estacionados na faixa da direita congestionando o trânsito”, alertou o autarca, sublinhando que “por muito que se faça para melhorar o trânsito na cidade e que se adotem medidas, tem que existir mais civismo e o cumprimento das regras por parte de alguns automobilistas”.

Apresentado projeto de reabilitação da Fonte da Areia

A obra recupera zonas de lazer, parque de merendas e percursos pedonais, incluindo vereda de acesso à praia.

“Opções políticas erradas de quem governa com cartão laranja”

Em uma década, aproximadamente o mesmo tempo de governação de Miguel Albuquerque, a Região perdeu 17 mil habitantes, quase 6,5% da sua população. O Bloco de Esquerda entende que este facto deve pôr-nos todos a reflectir sobre que futuro queremos para a nossa terra e será isso que faremos e que consagraremos no nosso programa eleitoral para as regionais deste ano.

